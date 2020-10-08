Необычная активность камчатского вулкана встревожила ученых

Необычную активность наблюдают ученые на камчатском вулкане Ключевском. Обычно интервал между извержениями составляет год. Сейчас же исполин "проснулся" спустя всего два месяца.

- Нехарактерное поведение системы требует дополнительного изучения, так как, если она выйдет из обычного режима, могут возникать различные пароксизмальные события, - сказал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров, чьи слова приводит пресс-служба учреждения.

Вулкан активизировался в начале октября. Ночью ученые наблюдают выбросы в кратере и свечение. Лавовые потоки пока не образовались, так как сейчас идет заполнение кратера.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.