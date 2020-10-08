Сахалинский пенсионер лишился ноги и умер, помогая женщине с парковкой

На Сахалине завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летней жительницы города Оха. Ей вменяют причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

По версии следствия, 15 ноября прошлого года женщина на своей машине заезжала в гараж по улице Комсомольской. Помочь попросила находящегося рядом 64-летнего мужчину.

Тот зашел в гараж и стал руками показывать, чтобы машина двигалась в его сторону. Однако водитель выбрала неправильную скорость и наехала на него. Из-за удара пенсионеру ампутировало левую голень.

"От полученных травм и последующей массивной кровопотери мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении регионального следственного управления.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.