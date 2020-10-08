СК расследовал дело о массовом заражении детей гепатитом в Приамурье

В Главном следственном управлении СК РФ завершили расследование уголовного дела о халатности, из-за чего 164 несовершеннолетних заразились гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице.

Обвинения предъявлены заместителю главного врача по лечебной работе, а также заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии.

По данным следствия, в медучреждении использовали нестерильные инструменты и медицинские перчатки при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них.

Дело возбудили в 2018 году, после того, как Роспотребнадзор заявил о семи случаях заражения. В ходе расследования выявлены все заболевшие в 2009-2018 годах дети.

"Сейчас завершено лечение 27 детей, у которых при повторных исследованиях вирус гепатита С в крови не выявлен. Программа будет продолжена до завершения излечения всех пострадавших", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру РФ.