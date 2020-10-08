У жителя Приморья нашли замороженную тушу тигра и медвежьи лапы

В 2,5 миллиона рублей оценен ущерб природе в связи с найденными у жителя Тернейского района Приморского края замороженной туши предположительно амурского тигра и медвежьих лап. Об этом сообщает Пограничная служба ФСБ России.

Туша и семь лап медведей обнаружены в грузовом автомобиле. Найденное изъято и направлено на экспертизу в "Центр Амурский тигр". Проводится разбирательство.

Справка "РГ"

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра, обитает на юге Дальнего Востока России и пограничных районах КНР и КНДР. Занесен в Красные книги России и мира.