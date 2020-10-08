В Бурятии добытчики золота загрязнили приток Байкала

Новости

Дело об убийстве петербургского ресторатора Долгополова ушло в суд 19:35
Госдума попросила у Бундестага помощи в получении материалов по делу Навального 19:24
Вышел первый трейлер "Манка", нового фильма Дэвида Финчера 19:20
ОДКБ: Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе было бы деструктивным 19:09
Россия - Швеция - онлайн-трансляция товарищеского матча 19:00
Rolls-Royce планирует выпустить электрокар к 2030 году 18:54
Мишустин отметил важность прекращения огня в Карабахе 18:52
Аарон Соркин рассказал о продолжении "Социальной сети" 18:51
БелАЭС разрешили выполнение экспериментов на малой мощности 18:39
Захарова: Москва запросит у Берлина отчет ОЗХО по Навальному 18:34
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди 18:30
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе 18:29
У "Оскара" опять поменялся регламент 18:23
Apple потребовала от администрации Telegram удалить три канала 18:23
Mazda запустила продажи нового субкомпактного кроссовера 18:23
Хуснуллин прокомментировал решение кабмина по водной проблеме в Крыму 18:20
У "Семейки Аддамс" появится продолжение 18:18
Зась напомнил об опасности пересмотров итогов войны 18:12
Фильм 1982 года "Бегущий по лезвию" возглавил российский прокат 17:59
В Москве ограничат движение на выезде с Киевского шоссе на МКАД 17:51
Mercedes-Benz откажется от механических коробок передач 17:42
Трамп считает себя практически абсолютно здоровым 17:20
Выходные в Москве пройдут без дождей 17:16
В Госдуме рассказали, как изменятся штрафы за нарушения ПДД 16:25
В Москве начинается фестиваль документальных фильмов о психическом здоровье 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 19:43
Рубрика: Происшествия

Отравили Джиду

В Бурятии добытчики золота загрязнили приток Байкала
Текст: Юлия Гарднер (Республика Бурятия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства прорыва дамбы, из-за которого технологическая вода из отстойника попала в бурятскую реку Джиду. ЧП произошло во время добычных работ и, как позже объяснили представители компании, "из-за таяния вечной мерзлоты".

Речка, которая является притоком жемчужины России Байкала, тут же окрасилась в грязно-коричневый цвет. По предварительным данным, которые озвучили в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия, выявлены превышения нормативов по содержанию фтора в 3,1 раза, аммиака в 5,3, а железа в 24,3 раза. Превышений ПДК по тяжелым металлам нет. Какой конкретно нанесен ущерб, еще только предстоит разобраться. К расследованию помимо СК подключились прокуратура и Роспотребнадзор.

Возбуждено дело по факту загрязнения побережья Камчатки

Сами золотодобытчики считают, что у них все нормально. "На дамбе были проведены укрепительные работы, а в технологическом отстойнике - дополнительное берегоукрепление", - говорит начальник участка компании Николай Агафонов.

Между тем это не первый случай загрязнения реки золотодобытчиками. В 2016 году от их деятельности пострадала река Бугарикта в Баунтовском районе Бурятии, погибли нерестовые виды рыб. Всего же только в 2019 году экологи выявили как минимум 94 случая отравления сибирских рек этими предприятиями.

Активисты уже давно предлагают запретить добычу золота вблизи рек и водохранилищ, однако их инициативу законодатели почему-то не поддержали.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология ДФО Бурятия

Главное сегодня

Минздрав не рекомендовал россиянам ходить в гости и посещать мероприятия
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди
В Кремле серьезно обеспокоены данными по коронавирусу
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе
За что поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах