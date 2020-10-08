В Бурятии добытчики золота загрязнили приток Байкала

Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства прорыва дамбы, из-за которого технологическая вода из отстойника попала в бурятскую реку Джиду. ЧП произошло во время добычных работ и, как позже объяснили представители компании, "из-за таяния вечной мерзлоты".

Речка, которая является притоком жемчужины России Байкала, тут же окрасилась в грязно-коричневый цвет. По предварительным данным, которые озвучили в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия, выявлены превышения нормативов по содержанию фтора в 3,1 раза, аммиака в 5,3, а железа в 24,3 раза. Превышений ПДК по тяжелым металлам нет. Какой конкретно нанесен ущерб, еще только предстоит разобраться. К расследованию помимо СК подключились прокуратура и Роспотребнадзор.

Сами золотодобытчики считают, что у них все нормально. "На дамбе были проведены укрепительные работы, а в технологическом отстойнике - дополнительное берегоукрепление", - говорит начальник участка компании Николай Агафонов.

Между тем это не первый случай загрязнения реки золотодобытчиками. В 2016 году от их деятельности пострадала река Бугарикта в Баунтовском районе Бурятии, погибли нерестовые виды рыб. Всего же только в 2019 году экологи выявили как минимум 94 случая отравления сибирских рек этими предприятиями.

Активисты уже давно предлагают запретить добычу золота вблизи рек и водохранилищ, однако их инициативу законодатели почему-то не поддержали.