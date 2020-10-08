В Хабаровском крае ужесточили ограничения из-за COVID-19

В Хабаровском крае ужесточили ограничения для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, которое подписал врио главы региона Михаил Дегтярев, люди старше 65 лет должны перейти на дистанционный режим работы.

Кроме того, при проведении массовых мероприятий - культурных, зрелищных и других - необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Новые правила вступают в силу с 9 октября.

Напомним, в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За сентябрь он составил 20 процентов. В минувшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения. В общей сложности COVID-19 диагностирован 12641 человеку, из них 10042 выздоровели, 110 скончались.