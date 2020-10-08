Забайкальские профтехучилища получили "умную" технику

Более 35 миллионов рублей потратили на закупку "умной техники" для трех профессиональных технических училищ Забайкальского края. Средства на развитие новых обучающих технологий в среднем профессиональном образовании были выделены в первом полугодии в рамках государственной программы "Развитие образования".

Субсидию направили на покупку средств вычислительной техники, программного обеспечения, оборудования для интерактивных презентаций и проведения видеоконференцсвязи. Технику получил Читинский политехнический колледж, Агинский педагогический колледж и Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса.

- Участие в государственных программах помогает бизнесу региона решить проблему нехватки квалифицированных кадров. Мы надеемся, что "умная" техника поможет ребятам востребованных рабочих специальностей легче усваивать информацию, получать удовольствие от процесса обучения, - рассказал заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Бардалеев,

Кроме того, зампред отметил, что при закупке техники приоритет был отдан в пользу товаров российского производства, которые реализуют региональные поставщики.

Справка

Госпрограмма "Развитие образования", утвержденная в 2017 году, охватывает период до 2025 года. В качестве основных определены три цели: повышение качества и доступности образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций.