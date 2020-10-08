Корпорация развития Мордовии выступила партнером Кубка по киберфутболу

В Саранске состоялся первый в республике Кубок Radisson Hotel and Congress Center Saransk по киберфутболу. Партнером состязаний выступила Корпорация развития Республики Мордовия. Специальным гостем турнира стал популярный блогер и футболист ФК "Амкал" Виктор Блатов.

Как сообщили в Корпорации развития РМ, 32 участника составили 16 игровых пар, чтобы выявить сильнейшего в плей-офф. Для того чтобы пройти в следующий раунд, необходимо было победить по сумме двух матчей (по еврокубковой системе).

Увлекательное соперничество транслировалось на больших экранах на протяжении восьми часов. Находившиеся по соседству с игровой сценой зрители могли наблюдать за четырьмя виртуальными матчами одновременно.

В итоге лавры победителя примерил Сергей Шаменков, имеющий богатый опыт выступлений на всероссийских турнирах. В финале первый чемпион со счетом 5:1 одержал победу над Владиславом Числяком.

Бронзовая медаль досталась Игорю Шинкаренко. Его поединок с Алексеем Першко определенно стал самым зрелищным на турнире. Уступая сильному сопернику со счетом 0:4, сын известного мордовского футбольного тренера, ныне работающего в Москве, не только сократил гигантский разрыв в счете, но и сумел вырвать победу в дополнительное время - 7:6.

- В организационном плане все прошло на высшем уровне, - отметил победитель турнира Сергей Шаменков. - Было приятно узнать, что в нашем регионе немало неплохих игроков, соперничать с которыми - одно удовольствие.

Как подчеркнул президент Федерации футбола РМ Александр Егоров, интерес к турниру показал, что развивать киберфутбольное движение в Саранске необходимо.

- У тех, кто в дебюте не попал в число медалистов, будет еще немало возможностей как следует себя проявить, - отметил он. - Желающих участвовать действительно много. Поэтому не исключено, что в дальнейшем финальной части будет предшествовать отборочный этап.

Кстати

Никто из участников турнира не остался без призов. Многочисленные подарки предоставили партнеры и спонсоры, среди которых - Корпорация развития Республики Мордовия, Туристско-информационный центр города Темникова и другие.