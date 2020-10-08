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08.10.2020 18:52
Рубрика: Культура

Мордовские сувениры признаны лучшими на всероссийском конкурсе

Текст: Александра Грызунова
Сувениры мордовских мастеров отмечены призами Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" в Екатеринбурге. Всего в рамках VIII Международного туристского форума "Большой Урал" было представлено более 450 изделий от 180 конкурсантов.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Участники из Мордовии заняли три призовых места в финале окружного этапа всероссийского конкурса среди регионов ПФО в двух номинациях.

Фото: Корпорация развития РМ
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Среди "Сувениров города" в ценовой категории "эконом-класс" третье место занял сувенирный магнит "Саранск" (автор - Татьяна Никишанина). В номинации "Этнографический сувенир" у Мордовии две награды: "серебро" в ценовой категории "эконом-класс" получил колокольчик "Мордовочка", а среди более дорогих экспонатов третье место досталось сувенирным тапочкам "Мордовия" (автор работы - индивидуальный предприниматель Наталья Агеносова).

Лауреаты конкурса станут участниками общенационального финала Всероссийского конкурса "Туристический сувенир - 2020", который пройдет в конце ноября в Уфе.

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс "Туристический сувенир" проводится с 2015 года. В нем могут принять участие авторы и производители туристических сувениров, мастера НХП, музеи и другие учреждения, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или ее идею.

В регионах Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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