Пермские ученые научились измерять вредные выбросы самолетов

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета разработала уникальный датчик для газотурбинных двигателей. С его помощью можно измерять количество вредных выбросов, которые производит самолет в атмосферу.

- Сегодня выбросы вредных веществ газотурбинных двигателей становятся таким же значимым параметром, как мощность или ресурс самолета. Чтобы измерить их количество, мы решили использовать метод математического моделирования, построенный на основе нейросетей, - пояснила доцент кафедры конструирования и технологий в электротехнике ПНИПУ, кандидат технических наук Татьяна Кузнецова.

Новый датчик можно встроить в интеллектуальную систему автоматического регулирования, которой оснастят камеру сгорания авиадвигателя. По словам ученых, в самолетах нового поколения нужно устанавливать системы непрерывного мониторинга по параметрам двигателя и камеры сгорания для того, чтобы выброс газов всегда оставался в пределах нормы.