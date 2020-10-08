Пермского робота взяли на работу в московскую школу

Необычный сотрудник - робот Промобот - появился в московской школе N 1306. Умная машина общается со школьниками, отвечает на различные вопросы. Также с ее помощью можно бесконтактно измерить температуру, эта функция была добавлена в связи с коронавирусом.
Робот общается со школьниками, отвечает на различные вопросы и даже измеряет температуру. Фото: Компания Промобот
- Образование становится цифровым, и мы с удовольствием тестируем новые инструменты современного образования, - говорит директор школы Елена Спорышева.
Разработчики вместе с сотрудниками школы определили ключевые темы, которые робот обязан знать назубок. Это расписание занятий, расположение всех кабинетов и помещений, правила безопасного поведения. Кстати, измерив температуру школьников, умная машина заносит данные в электронный журнал.