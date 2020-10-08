В Самаре из ординаторов и студентов медицинского университета уже к следующей неделе сформируют 100 дополнительных бригад неотложек. Они будут ездить по ковид-вызовам, чтобы оценивать состояние больных, и хотя бы частично разгрузят врачей скорой помощи.

В неотложные бригады войдут 120 ординаторов первого-второго года обучения и столько же студентов четвертого-шестого курсов самарского медуниверситета.

Председатель правительства региона Виктор Кудряшов пояснил, что это снизит нагрузку на врачей скорой: "Люди не могут дождаться "неотложек", потому что бригады сейчас заняты вызовами с ковидом, внебольничной пневмонией".

Бригады почти сформированы, будущие врачи не отказываются от помощи в этот сложный период. Мобильные бригады будут оценивать состояние пациента, диагностировать и принимать решение - лечить дома или госпитализировать. А в тяжелых случаях уже будет вызываться скорая.

За последние две недели в области стабильно высокий уровень по выявлению коронавируса (более сотни случаев за сутки). Больницы переполнены. К концу этой недели развернуто еще 400 коек в Тольятти и Самаре, где больше всего пациентов. В областном центре из-за жалоб больных пришлось увеличить число бригад скорой помощи, сейчас их 55, скоро добавят еще десять. Также в городе сформируют 100 мобильных бригад при поликлиниках, управлять ими будет координационный центр (20 операторов).