В Кадастровой палате рассказали, как избежать земельных споров с соседями

Отсутствие точно определенных границ - главная причина земельных споров. Поэтому прежде всего эксперты Кадастровой палаты рекомендует провести межевание и внести уточненные сведения о границах земельных участков в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). После выполнения кадастровых работ в орган регистрации прав следует подать межевой план и заявление. Сделать это можно дистанционно через сервис "Выездное обслуживание".

В Федеральном законе о кадастровой деятельности под смежным земельным участком понимается земельный участок, границы которого одновременно являются границами другого. То есть там, где заканчивается ваша территория, начинаются "сотки" соседа. Также могут возникнуть споры, если земельные участки не граничат друг с другом, но их использование - единственная возможность получить доступ к территориям общего пользования,например, к источнику воды. "Если возникла похожая ситуация, рекомендуем установить сервитут, то есть предоставить право лицу или нескольким лицам ограниченно использовать ваш земельный участок. При этом установление сервитута не лишит вас права владения",- поясняют эксперты.

К первому июля нынешнего года доля земельных участков с уточненной площадью, внесенных в ЕГРН, составила 60,6% (36 853 079 ед.) при общем количестве 60 860 672 единиц.

В девяти регионах этот показатель превышает 90%. Лидеры - республики Башкортостан и Татарстан, Калининградская, Магаданская, Свердловская области, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ. В эту группу также попал и Санкт-Петербург.

В Москве и Московской области доля земельных участков с уточненной площадью составляет 77,3% и 69,5% соответственно.