Сотрудники полиции завершили в Иркутской области расследование по делу двух местных предпринимателей, занимавшихся незаконной заготовкой древесины. Потери от деятельности черных лесорубов в региональном ГУ МВД оценивают в 23 миллиона рублей. В общей сложности в Усольском и Ангарском районах они уничтожили более 8,4 тысячи деревьев.

Для прикрытия бизнесмены разработали схему. "Подозреваемые в 2018 году приобрели предприятие, которое занималось геологоразведкой, имея соответствующую лицензию. Пользуясь тем, что условия лицензии дают право получить лес в аренду без проведения аукциона, фигуранты уголовного дела заключили с министерством лесного комплекса Иркутской области договор. По нему они получили участок леса площадью 95 гектаров", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На бумаге указывалось, что на территории арендованного лесного массива они должны были вести геологические исследования. А вот на деле все оказалось по-другому: предприниматели занимались только заготовкой древесины. Полицию поразила наглость членов группы. Они даже не пытались имитировать работы по исследованию недр. Рубки велась не только в местах геологоразведки, но и на всей площади арендованного участка. Более того, "геологи" даже не замели следы - по всем делянкам лежали отходы, свидетельствовавшие о серьезных вырубках.

Сейчас предприниматели находятся под подпиской о невыезде. Материалы дела уже переданы в Ангарский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Им инкриминируется ст. 159 УК РФ (мошенничество) и 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). У черных лесорубов арестовано имущество стоимостью свыше 14 миллионов рублей, в том числе две квартиры, дом и несколько земельных участков. Теперь они могут пойти в качестве обеспечения исков по возмещению нанесенного государству ущерба.

На бумаге указывалось, что на территории арендованного лесного массива предприниматели должны были вести геологические исследования. А вот на деле все оказалось по-другому...

Согласно оценкам и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Дмитрия Вастьянова, именно благодаря активности правоохранительных органов на сегодня фактически удалось перекрыть канал нелегальной продажи древесины, идущий из региона за рубеж.

Основными потребителями продукции черных лесорубов были представители Китая. Только за девять месяцев 2020 года расследовано и направлено в суд 62 уголовных дела, к ответственности привлечены 30 человек, которые занимались незаконной добычей леса.

Кстати

Сейчас идет суд над экс-министром лесного хозяйства Иркутской области Сергеем Шевердой, которого обвиняют в причастности к организации сплошных рубок в государственном заказнике "Туколонь". Его арестовали в июне 2019 года. Вместе с ним по этому делу проходят руководители надзорного органа - службы по охране животного мира и территориального отдела иркутского лесхоза. В результате их действий государству причинен ущерб на сумму более 740 миллионов рублей.