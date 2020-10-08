Новости

Дело об убийстве петербургского ресторатора Долгополова ушло в суд 19:35
Госдума попросила у Бундестага помощи в получении материалов по делу Навального 19:24
Вышел первый трейлер "Манка", нового фильма Дэвида Финчера 19:20
ОДКБ: Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе было бы деструктивным 19:09
Россия - Швеция - онлайн-трансляция товарищеского матча 19:00
Rolls-Royce планирует выпустить электрокар к 2030 году 18:54
Мишустин отметил важность прекращения огня в Карабахе 18:52
Аарон Соркин рассказал о продолжении "Социальной сети" 18:51
БелАЭС разрешили выполнение экспериментов на малой мощности 18:39
Захарова: Москва запросит у Берлина отчет ОЗХО по Навальному 18:34
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди 18:30
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе 18:29
У "Оскара" опять поменялся регламент 18:23
Apple потребовала от администрации Telegram удалить три канала 18:23
Mazda запустила продажи нового субкомпактного кроссовера 18:23
Хуснуллин прокомментировал решение кабмина по водной проблеме в Крыму 18:20
У "Семейки Аддамс" появится продолжение 18:18
Зась напомнил об опасности пересмотров итогов войны 18:12
Фильм 1982 года "Бегущий по лезвию" возглавил российский прокат 17:59
В Москве ограничат движение на выезде с Киевского шоссе на МКАД 17:51
Mercedes-Benz откажется от механических коробок передач 17:42
Трамп считает себя практически абсолютно здоровым 17:20
Выходные в Москве пройдут без дождей 17:16
В Госдуме рассказали, как изменятся штрафы за нарушения ПДД 16:25
В Москве начинается фестиваль документальных фильмов о психическом здоровье 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 19:45
Рубрика: Происшествия

Геологи с топорами

Черные лесорубы орудовали на заповедных землях в Иркутской области под видом изучения недр
Текст: Дмитрий Мальков (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
Сотрудники полиции завершили в Иркутской области расследование по делу двух местных предпринимателей, занимавшихся незаконной заготовкой древесины. Потери от деятельности черных лесорубов в региональном ГУ МВД оценивают в 23 миллиона рублей. В общей сложности в Усольском и Ангарском районах они уничтожили более 8,4 тысячи деревьев.

Для прикрытия бизнесмены разработали схему. "Подозреваемые в 2018 году приобрели предприятие, которое занималось геологоразведкой, имея соответствующую лицензию. Пользуясь тем, что условия лицензии дают право получить лес в аренду без проведения аукциона, фигуранты уголовного дела заключили с министерством лесного комплекса Иркутской области договор. По нему они получили участок леса площадью 95 гектаров", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Sculpies / Istockphoto
Как защитить российский лес от черных лесорубов

На бумаге указывалось, что на территории арендованного лесного массива они должны были вести геологические исследования. А вот на деле все оказалось по-другому: предприниматели занимались только заготовкой древесины. Полицию поразила наглость членов группы. Они даже не пытались имитировать работы по исследованию недр. Рубки велась не только в местах геологоразведки, но и на всей площади арендованного участка. Более того, "геологи" даже не замели следы - по всем делянкам лежали отходы, свидетельствовавшие о серьезных вырубках.

Сейчас предприниматели находятся под подпиской о невыезде. Материалы дела уже переданы в Ангарский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Им инкриминируется ст. 159 УК РФ (мошенничество) и 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). У черных лесорубов арестовано имущество стоимостью свыше 14 миллионов рублей, в том числе две квартиры, дом и несколько земельных участков. Теперь они могут пойти в качестве обеспечения исков по возмещению нанесенного государству ущерба.

На бумаге указывалось, что на территории арендованного лесного массива предприниматели должны были вести геологические исследования. А вот на деле все оказалось по-другому...

Согласно оценкам и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Дмитрия Вастьянова, именно благодаря активности правоохранительных органов на сегодня фактически удалось перекрыть канал нелегальной продажи древесины, идущий из региона за рубеж.

Основными потребителями продукции черных лесорубов были представители Китая. Только за девять месяцев 2020 года расследовано и направлено в суд 62 уголовных дела, к ответственности привлечены 30 человек, которые занимались незаконной добычей леса.

Кстати

Сейчас идет суд над экс-министром лесного хозяйства Иркутской области Сергеем Шевердой, которого обвиняют в причастности к организации сплошных рубок в государственном заказнике "Туколонь". Его арестовали в июне 2019 года. Вместе с ним по этому делу проходят руководители надзорного органа - службы по охране животного мира и территориального отдела иркутского лесхоза. В результате их действий государству причинен ущерб на сумму более 740 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Минздрав не рекомендовал россиянам ходить в гости и посещать мероприятия
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди
В Кремле серьезно обеспокоены данными по коронавирусу
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе
За что поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах