Рынок бетона заполонила некачественная продукция: по оценкам специалистов, доля фальсификата в Сибири сейчас составляет не менее двадцати процентов, в Новосибирской области - около пятнадцати процентов. По мнению управляющего директора ООО "Сибирский бетон" Алексея Лапина, причин для столь широкого распространения некачественного стройматериала много - это и кажущаяся простота производства бетона, и относительно низкий порог вхождения в бизнес, и отсутствие входного контроля, и низкая осведомленность покупателей о стандартах качества. Но, пожалуй, основная причина - малая вовлеченность государства в контроль производства бетона, чем пользуются недобросовестные, не внушающие доверия специалистов поставщики бетонов.

Официальные производители вынуждены своими силами проводить закупки партий сторонней бетонорастворной продукции и привлекать независимые аккредитованные лаборатории для проверки ее качества. Если есть основания полагать, что поставщик недобросовестный - обращают внимание госорганов на признаки нарушений. Вот только меры воздействия остаются неэффективными.

- Одним из главных критериев, по которому мы отбираем продукцию для закупок, - это низкая цена, - поясняет Алексей Лапин. - Она красноречиво говорит о качестве компонентов для производства бетона. Советуем потребителям покупать бетонную смесь только по цене не ниже рыночной. В противном случае демонтаж ненадежной бетонной конструкции обойдется куда дороже, не говоря уже о более критичных последствиях.

Этим летом ООО "Сибирский бетон" инициировало пять закупок бетонной смеси для проверки качества продукции разных производителей в Новосибирской области. Из каждой партии смесей были отобраны пробы, из остатков изготовлены бетонные блоки. Всем требованиям отвечали только два образца, включая продукцию самого "Сиббетона". По показателям прочности не прошел бетон двух компаний. Образцы от двух компаний не выдержали испытания на морозостойкость. Бетон от одной из компаний не соответствует требованиям по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и подвижности.

По словам директора по региону Новосибирск ООО "Сибирский бетон" Александра Мезенцева, морозостойкость - это способность бетона гарантированно выдерживать определенное количество циклов замораживания и оттаивания без потери несущей способности. Для сибирских широт это свойство переоценить невозможно, показатель напрямую влияет на долговечность постройки и столь же важен, как и прочность бетонного камня.

- В одном из образцов наблюдались органические включения, которые не допускаются в бетоне, - подчеркнул Александр Мезенцев. - На поверхности отлитого блока их видно невооруженным глазом. Использовался непросеянный речной песок, очень дешевый материал, который значительно снижает свойства бетонного камня.

Наш корреспондент вместе со специалистом "Сибирского бетона" и в сопровождении эксперта Союза "Новосибирская торгово-промышленная палата" участвовал в закупке бетона в одной из торговых точек Новосибирска. Ничем не огороженная площадка в территории старой промзоны в районе железнодорожной станции "Разъезд Иня", небольшие цементные силосы, покрытые ржавчиной, да полуразвалившаяся будка, где работники принимают заказ - вот и все хозяйство.

Работница в зарешетчатом окошке заверяет, что каждый покупатель получает паспорт качества на товар. А проверяют его в некой лаборатории. Правда, женщина не смогла показать ни лабораторное оборудование, ни место, где оно могло бы находиться. Покупатель, действовавший по просьбе ООО "Сибирский бетон", подтвердил: бумажку, которую здесь называют паспортом качества, действительно выдали, но вот чеков никаких не было. Что примечательно: летние закупки показали, что все пять предприятий не обманули с заявленным объемом - добросовестно отмерили 1,2 кубометра бетона, хоть и разного качества. В этот же раз еще до испытаний стало понятно - недолили. Для того чтобы определить его свойства, потребуется время: в присутствии журналистов уже на площадке "Сиббетона" были отобраны пробы купленной смеси, после чего образцы передали в независимый аккредитованный испытательный центр.

При производстве смесей в ООО "Сибирский бетон" специалисты отбирают пробы из первых трех машин и впоследствии из каждой десятой машины, в которую компания отгружает готовую продукцию. Это позволяет контролировать качество бетона в динамике и гарантировать его долговечность. Мощные силосы и новейшее производственное оборудование - все работает в автоматическом режиме, так что "обвес" исключен. Выявляя признаки несоответствия сторонней продукции необходимым параметрам качества, специалисты ООО "Сибирский бетон" обращают на это внимание надзорных и правоохранительных органов, таким образом участвуя в борьбе с фальсификатом.

- Признаки нарушений при производстве бетона у ряда компаний мы выявляли и в прошлом году, по каждому факту обращались в СМТУ Росстандарта, - отметила директор по связям с общественностью АО "ХК "Сибцем" Дарья Мартынкина. - На основе наших материалов там провели собственные проверки и вынесли меры воздействия в виде административных предупреждений.

По словам Алексея Лапина, нерадивые производители чаще всего работают по принципу компаний-однодневок и закрывают бизнес в конце высокого строительного сезона, в середине осени. Соответственно, никакие предупреждения недейственны. Системная работа по борьбе с фальсификатом на рынке бетона возможна только при усилении государственного контроля. Причем на уровне как производителей, так и строительных компаний, которые отчитываются о качестве возведенных сооружений.

Кстати

Покупателя может ввести в заблуждение и сайт недобросовестного производителя: красивая картинка, громкие заявления о надежности и гарантированном качестве - обычные уловки. При этом заказать стройматериал можно и в Сети, и по телефону. Специалисты ООО "Сибирский бетон" советуют: прежде чем заказывать бетонную смесь удаленно, необходимо лично побывать на предприятии и убедиться в надлежащих условиях его работы.

Свойства бетона, купленного на небольшом предприятии, предстоит определить специалистам лаборатории, но "недолив" виден сразу при залитии смеси в формы.