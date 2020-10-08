Как развивается алтайское виноградарство

В конце нынешней осени энтузиасты виноградарства на Алтае надеются провести традиционную презентацию своих достижений в сфере домашнего виноделия. Они проходят с 2016 года на базе Алтайского агроуниверситета, на суд оценщиков выставляется около четырех десятков вин.

Последнее десятилетие виноградарство в Алтайском крае двигалось в двух противоположных направлениях, и если одно зашло в тупик, то другое крепнет и развивается. Что самое удивительное - дело не в деньгах. Сохранился вектор, который сложился естественным образом, без излишней шумихи и фантастических планов.

Напомним, что в 2009 году в предгорьях на юге края в Алтайском районе были разбиты первые плантации виноградников. Саженцы завезли из Франции. В 2011-м они занимали около двадцати гектаров. Гендиректор корпорации "Алтайспиртпром" Владимир Вагнер заявил тогда, что через пять лет в регионе планируется наладить ежегодный выпуск полумиллиона бутылок красного и белого вина. Тему промышленного производства алтайских вин живо подхватила местная власть. Дошло до того, что ноябре 2013 года губернатор Александр Карлин заявил федеральному информагентству, что "из урожая нынешнего года произведут пять тысяч литров вина из винограда сортов Пино, Мускат, Шардоне и других". Ни одно из громких обещаний не сбылось. В 2017-м Владимир Вагнер признал, что проект провалился.

Причин, по мнению экспертов, несколько. В правоохранительных органах полагают, что он был призван спасти средствами краевой казны одну из крупнейших региональных корпораций, испытывавшую серьезные финансовые проблемы. Однако краевая власть охотно участвовала лишь в активной медийной раскрутке проекта с целью дополнительного повышения туристической привлекательности региона. При этом проект изначально вызывал большой скепсис у специалистов. Например, президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович назвал алтайское виноградное вино "экзотикой" и заявил, что не верит "в промышленные перспективы". Сам Владимир Вагнер на своей последней пресс-конференции посетовал, что рассчитывал на более весомую поддержку со стороны региональных властей, чем просто "добрые советы". В итоге корпорация обанкротилась, а у Вагнера начались проблемы с законом.

Были и другие фатальные ошибки, о которых корреспонденту "РГ" рассказали представители барнаульского клуба вино-градарей и виноделов "Виктория". Председатель клуба Олег Шмаков считает ошибочной ставку на французские сорта. Куда более предпочтительнее выглядел выбор в пользу сортов, зарекомендовавших себя в Канаде - стране вполне успешного экстремального виноделия. Широта, на которой возделываются канадские виноградники, сопоставима с алтайской.

- Ошибочным стал отказ от укрывания винограда на зиму. В наших краях без этого никак. Даже в Ростовской области, в Казахстане, которые южнее нас, используют укрывное виноградарство. Мы на Алтае еще и весеннее укрытие делаем, защищающее от заморозков, - отметил Олег Шмаков.

Другое провальное решение - отказ от использования квалифицированной рабочей силы в пользу трудовых десантов студентов АлтГТУ, где есть кафедра бродильных производств и виноделия. Виноград - культура капризная, ей нужен каждодневный кропотливый уход. Местные виноградари пришли в изумление, увидев заросшие сорняком виноградники и услышав от Владимира Вагнера, что это защита от морозов. Забраковали они и выбор шпалер под виноградники.

Теперь - о другом пути.

В Алтайском крае виноградарство начало распространяться с Белокурихи, где им стал заниматься Валерий Недин. Валерий Константинович работал агрономом-садоводом подсобного хозяйства курорта, и его имя в шестидесятые-семидесятые годы гремело на весь Союз. В подсобном хозяйстве под виноград было отдано два гектара. Вслед за Белокурихой виноградная лоза "поселилась" на землях вокруг Бийска. Потом пришла очередь Барнаула и даже Камня-на-Оби, от которого рукой подать до Новосибирской области, где заметно прохладнее в сравнении с Алтаем.

Виноградная лоза в алтайских садах стала столь же привычна, как яблони и груши, сливовые и вишневые насаждения. Посадки винограда будут расти. Это уже не экзотика. В селах все того же Алтайского района виноградные лозы можно найти почти в каждом дворе. Некоторым из них по двадцать-тридцать лет. Селяне не только едят виноград, но и делают из него домашнее вино и чачу.

Но возможно ли вообще на Алтае промышленные виноделие? Во второй половине прошлого века в крае делали неплохие плодово-ягодные вина и (опять же в Алтайском районе с его мягким климатом) успешно работал винзавод. От него остались руины. Заросли бурьяном и двадцать гектаров французского винограда. Тем не менее, как полагают в "Виктории", промышленное вино местного производства - это не утопия. Нужны крупные частные инвестиции и взвешенная стратегия развития со стороны региональной власти. Пока нет ни того, ни другого.

В краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям про виноградарство вообще не захотели разговаривать: "Не наша тема, обращайтесь в региональный минсельхоз".

Кстати

Местные виноградари денег не просят. Речь идет об организационной поддержке - помощи в проведении дегустаций и праздников, организации учебных курсов для начинающих, семинаров по обмену опытом, научно-практических конференций по сортам и технологиям сибирского виноделия.

- Пока никакой помощи мы не видим, - утверждает известный виноградарь Виктор Татиевский. - Я ходил при прежнем губернаторе по многим инстанциям. Выслушивали, обещали помощь, и на этом все заканчивалось. В управлении сельского хозяйства вообще сказали, что есть виноград из Средней Азии, и этого достаточно.

Рынок есть рынок.

По подсчетам Шмакова и Татиевского, в крае порядка тысячи человек занимаются виноградарством. Не меньше семидесяти процентов барнаульских садоводов культивируют виноградную лозу. Есть еще сильная виноградарская школа в Бийске и ряде других населенных пунктов.