На Алтае произошло землетрясение

На Алтае произошел подземный толчок магнитудой 2,4. Эпицентр землетрясения зафиксирован в 155 км от Горно-Алтайска, в южно-восточном направлении.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН землетрясение произошло 8 октября, в 01:23 по местному времени.

Жертв и разрушений в результате подземного толчка нет. Все дороги находятся в проезжем состоянии. Работа систем энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и систем связи не нарушена. По данным сейсмологов, землетрясение связано с процессами горообразования.