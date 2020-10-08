Сибиряка будут судить за попытку сжечь женщину с ребенком

Следственные органы Новосибирской области передали в суд уголовное дело ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя Тогучина, который пытался заживо сжечь свою сожительницу и ее годовалого сына.

Рецидивисту грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.

Как пояснили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, попытку убийства обвиняемый предпринял после совместного распития спиртного со своей сожительницей. Очередное застолье закончилось ссорой, и женщина решила убежать от агрессивного собутыльника на улицу, забрав ребенка.

Но это не остановило рецидивиста, он догнал сожительницу на улице, облил ее и находившегося у нее на руках мальчика растворителем и поджег зажигалкой. На крик женщины сбежались соседи, которым удалось потушить пламя, охватившее пострадавших. С ожогами женщину и ребенка госпитализировали в Тогучинскую районную больницу.