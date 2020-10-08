В Алтайском крае в этом году из-за сильнейшей засухи урожай будет ниже среднего. Аграрии намолотили 3,6 миллиона тонн зерна, что меньше валового сбора последних лет, когда выдавали на-гора по 4,8-5,3 миллиона тонн. В регионе надеются, что высокие закупочные цены помогут растениеводческим хозяйствам компенсировать потери. А госкомпенсации за засуху пока получили только животноводы.

Уборочная кампания в Алтайском крае близка к завершению: к 5 октября зерновые и зернобобовые культуры убрали с 95 процентов площадей. По словам министра сельского хозяйства края Александра Чеботаева, из-за засухи урожайность в регионе ниже обычного. С 3,1 миллиона гектаров посевных площадей аграрии собрали 3,6 миллиона тонн зерна, то есть в среднем 11,6 центнера с гектара. В 2019 году средняя урожайность была 14,5, а в 2018-м доходила до 16 центнеров с гектара. Но, в отличие от предыдущих лет, в этом сезоне сложилась весьма благоприятная рыночная конъюнктура. Закупочные цены на зерно в полтора раза выше прошлогодних, что позволяет аграриям даже при небольших урожаях получить неплохую доходность по отдельным культурам.

Засуха не только сгубила часть урожая - она закалила зерновые культуры, повысив их качество. Как сообщили специалисты Алтайского филиала федерального Центра оценки качества зерна, впервые за многие годы в крае получили пшеницу первого класса с высочайшей клейковиной. Существенно увеличилась и доля продовольственной пшеницы третьего класса. Она достигла рекордного за последние десять лет показателя в 58 процентов от обследуемых объемов зерна, тогда как в 2019 году не превышала 44 процентов.

Чем качественнее зерно, тем больше оно ценится. В этом году закупочные цены радуют аграриев, поскольку они на 50-70 процентов выше прошлогодних, которые тоже были не самыми низкими. Так, если в начале октября 2019-го за тонну алтайской пшеницы третьего класса давали в среднем 9700-9800 рублей, то в этом году доходит до 14 тысяч. Цены на гречиху подскочили еще больше: сейчас за нее дают 31-33 тысячи рублей за тонну вместо прошлогодних 20 тысяч.

- Хотя на нескольких полях у нас зерновые вообще не взошли, в целом мы получили неплохой для степной зоны урожай - одиннадцать центнеров с гектара, что на уровне прошлого года, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель крестьянского хозяйства "Горизонт" из Михайловского района Виктор Дафт. - А благодаря высоким ценам сможем не только покрыть убытки от засухи, но и получить неплохую доходность. Конечно, надеялись на дополнительную государственную поддержку в связи с чрезвычайными погодными условиями, но пока никаких компенсаций не получили.

Не пришли субсидии за потерю урожая и в хозяйство "Степное" Табунского района, где зерновых намолотили всего 4,5 центнера с гектара. По словам руководителя Отто Гросса, даже при нынешних ценах вырученных от продажи урожая средств не хватит, чтобы возместить затраты на полевые работы. "О доходности и говорить не приходится. Надеемся, что реализация подсолнечника позволит хоть немного поправить финансовое состояние", - сетует он.

В региональном минсельхозе пояснили, что дополнительная поддержка в объеме 300 миллионов рублей направлена в животноводческие сельхозорганизации, пострадавшие от засухи. Так, соседние со "Степным" хозяйства "Славгородское" и "Табунское", где урожайность тоже не выше четырех-пяти центнеров с гектара, компенсации получили.

- Чтобы заготовить корма для стада в 5 700 голов, мы трижды за сезон сеяли кормовые культуры, а это серьезные дополнительные затраты. И для нас такая господдержка просто необходима - она поможет запасти побольше кормов на зиму, - подчеркивает руководитель хозяйств Сергей Шлее.

- Для степных хозяйств нынешний засушливый год выдался очень сложным из-за проблем с кормами, - подтверждает глава хозяйства "Мерабилитское" Кулундинского района Виктор Фишер. - Мы до сих пор их заготавливаем и необходимого объема пока не набрали. Так что два миллиона рублей компенсации за засуху оказались очень кстати. Мы их направим на закупку кормов.

В Волчихинском районе в продовольственной компании председателя Союза фермерских (крестьянских) хозяйств Алтайского края Александра Балакова к нынешней засухе готовились еще с весны и значительно расширили посевные площади под кормовыми культурами. Но урожайность была такой низкой, особенно по сенажу, что даже на увеличенных площадях здесь смогли собрать только минимальный объем, необходимый для зимовки скота. Пришлось даже часть овса и пшеницы пустить на корма.

- При других погодных условиях мы могли бы посеять больше "дорогих", маржинальных культур и заработать на высоких ценах. Поэтому правильно, что дополнительная господдержка для пострадавших от засухи направлена в первую очередь животноводческим хозяйствам, - отметил глава регионального фермерского союза Александр Балаков.

Справка "РГ"

Засуха и суховеи, обрушившиеся на Алтай в мае-июле этого года, уничтожили 160 тысяч гектаров посевов в тридцати районах края. Прямой ущерб хозяйств в региональном минсельхозе оценили в 687 миллионов рублей, а с учетом недополученного урожая - почти в семь миллиардов рублей.