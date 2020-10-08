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08.10.2020 15:05
Рубрика: Власть

Спорткомплексы Приангарья получили по нацпроекту ледозаливочные машины

Заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев вручил ключи и документы от пяти многофункциональных ледозаливочных машин, приобретенных в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Техника передана Иркутску, Тулуну, Усть-Илимску, Иркутскому району, а также Областному училищу олимпийского резерва в Ангарск.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- Это стандартные машины для подготовки и обслуживания льда. В муниципальных образованиях не было такой техники. На многих хоккейных кортах лед заливают подручными средства. Теперь эта нагрузка снята, и для проведения тренировок и спортивных мероприятий на катках будет более качественный лед, - отметил Павел Богатырев.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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Машины предназначены для обслуживания открытых и закрытых катков, хоккейных кортов, стадионов, беговых дорожек с естественным и искусственным ледяным покрытием. Также машины могут расчищать территории от снега с помощью поворотного отвала, срезать поврежденный слой ледовой поверхности с одновременным сбором ледяной крошки в кузов машины, заполнять царапины, оставляемые коньками, восстанавливать срезанную поверхность при помощи равномерной заливки нового слоя.

Техника произведена Липецким заводом малых коммунальных машин. На ее приобретение израсходовано 26 миллионов рублей, из них 25 миллионов - федеральные средства.

Как рассказал заместитель министра спорта Приангарья, в рамках проекта "Спорт - норма жизни" в Иркутской области также закупается спортивное оборудование и инвентарь для спортивных школ олимпийского резерва, приобретается спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. В 2020 году в рамках этого проекта будет завершено строительство пяти спортивных объектов - физкультурно-оздоровительных комплексов в поселках Большой Луг, Усть-Уда, селе Урик, спортивно-оздоровительный комплекс в селе Казачинское, плавательный бассейн в Усть-Куте.

Павел Богатырев подчеркнул, что в следующем году реализация мероприятий проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в Приангарье продолжится. Министерством спорта области проработан вопрос о выделении федеральных средств. 

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"

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