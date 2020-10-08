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08.10.2020 06:54
Рубрика: Происшествия

МВД: В Иркутской области черные лесорубы работали под видом геологов

Текст: Дмитрий Мальков

МВД по Иркутской области завершило расследование по делу двух местных предпринимателей, занимавшихся незаконной заготовкой древесины на особоохраняемой территории. Они обвиняются в мошенничестве и незаконной рубке леса в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Sculpies / Istockphoto
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Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, поступившим из Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

- В ходе следствия установлено, что подозреваемые в 2018 году приобрели предприятие, которое занималось геологоразведкой, имея соответствующую лицензию. Пользуясь тем, что условия лицензии дают право получить лес в аренду без проведения аукциона, фигуранты уголовного дела заключили с министерством лесного комплекса Иркутской области соответствующий договор, - рассказала о деталях дела официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, по договору обвиняемые получили участок леса площадью 95 гектаров на особо охраняемой территории. На нем они якобы должны были вести геологические исследования. Однако в реальности, как было установлено в ходе следствия, предприниматели занимались только реализацией древесины.

При этом, как подчеркнула Ирина Волк, организаторы криминальной схемы даже не пытались имитировать работы по исследованию недр. Рубка велась не только в местах предполагаемого наличия полезных ископаемых, а на всей площади арендованного участка. Более того, порубочные отходы с места заготовки не убирались, что создавало угрозу лесных пожаров.

Потери от деятельности черных лесорубов в полиции оценивают в 23 миллиона рублей. В общей сложности в Усольском и Ангарском районах они уничтожили около 8400 деревьев.

Сейчас материалы дела направлены в Ангарский горсуд для рассмотрения по существу. Обвиняемым инкриминируется статья 159 УК РФ "Мошенничество" и 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".

На имущество черных лесорубов общей стоимостью 14 миллионов рублей наложен арест. Оба предполагаемых участника преступной схемы находятся под подпиской о невыезде.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь Правительство МВД СФО Иркутская область

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