В Иркутской области пройдут прямые эфиры с министрами

Первые прямые эфиры руководителей региональных министерств состоятся на следующей неделе, сообщили в правительстве Иркутской области.

В понедельник, 12 октября, на прямую связь с жителями региона выйдет министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова. Включение пройдет в социальной сети Инстаграм.

В этот же день на вопросы граждан ответит министр имущественных отношений Марина Быргазова. ​

На связи в "ВКонтакте" и "Одноклассниках" будет министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Анатолий Никитин. Начало эфиров в 18 часов.

Во вторник, 13 октября, в 18 часов состоится прямой эфир через официальные аккаунты Правительства Иркутской области министра социального развития, опеки и попечительства Владимира Родионова.

В среду, 14 октября, в 18 часов на прямой связи в Инстаграм с жителями будет министр здравоохранения региона Наталия Ледяева.

Напомним, поручение представителям Правительства региона проводить прямые эфиры в соцсетях и отвечать на волнующие жителей вопросы дал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Накануне, 7 октября, глава региона провел эфир в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Игорь Кобзев подчеркнул, что к новому формату общения с населением также должны присоединиться и мэры муниципальных образований.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"