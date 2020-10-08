В Сибири служебные собаки нашли незадекларированные 3,5 млн рублей

Служебные собаки помогли новосибирским таможенникам обнаружить 3,5 миллиона рублей, а также более восьми тысяч долларов США. Эти деньги пытались ввезти в Россию незаконным способом.

Помимо этого, собаки выявляли факты незаконного перемещения через границу наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, а также табачных изделий.

- Для достижения таких результатов четвероногим помощникам потребовалось обследовать более 10 миллионов заграничных посылок, почти 200 тысяч единиц багажа в международном аэропорту, более миллиона коробок с различным товаром и поучаствовать в оперативно-розыскных мероприятиях, - сообщает Сибирское таможенное управление.

Всего в Новосибирской таможне проходят службу 13 собак. Рабочую форму им помогают поддерживать регулярные тренировки с использованием специальных имитаторов по поиску определенных предметов и веществ.