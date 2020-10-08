Ученые предложили искать нефть с помощью ядерного реактора

Томские ученые предложили использовать ядерный реактор для поиска палеозойской нефти.

Палеозойские залежи углеводородов труднодоступны. Их сложно обнаружить при помощи традиционных методов разведки. Ученые Томского политехнического университета разработали технологию, позволяющую выявить нефтематеринские породы - по повышенному содержанию шестивалентного урана.

- Среднее содержание урана по разрезу составляет 3,5 грамма на тонну, тогда как в образцах нефтематеринских пород это значение составляет 150-200 грамм на тонну, - рассказывает заведующий лабораторией геологии месторождений нефти и газа ТПУ Наталья Смирнова.- Такие показатели просто невозможно пропустить.

С помощью ядерного реактора ученые с уверенностью могут установить, являются ли полученные образцы породы нефтематеринскими.

- Во время исследования образец измельчают, помещают в контейнер и облучают в реакторе, затем исследуют на спектрометре, - сообщает пресс-служба ТПУ.

Технология позволяет определить изотопный состав вещества с высокой точностью - до 1 частицы на миллиард.