Возможность открытия прямых авиарейсов между Омском и Минском стала одной из тем, которую обсудили во время визита делегации Омской области в Минск и Могилевскую область в рамках форума регионов Беларуси и России.

Сейчас перелеты осуществляются главным образом через Москву, и это существенно сдерживает пассажиропоток.

- В прошлом году из Омска в Беларусь через трансферные аэропорты вылетело более семи тысяч человек, - сообщил на встрече с вице-премьером Беларуси Романом Головченко губернатор Омской области Александр Бурков. - По нашим расчетам, потенциальный пассажиропоток из Омска в Минск составляет не менее 65 тысяч человек в год, а из Минска в Омск - не менее 24 тысяч. Эти цифры говорят о высокой потребности данного маршрута.

По мнению экспертов, прямые перелеты не только повысят привлекательность Омска для белорусского перевозчика, но и сделают экономически выгодными транзитные рейсы в Казахстан и страны Юго-Восточной Азии. А у омичей появится стимул добираться и отправлять грузы в Европу через Минск.

Беларусь входит в первую пятерку внешнеторговых партнеров Омской области. В регионе работает сеть маркетов белорусских продуктов, качество которых не вызывает нареканий у покупателей, а вот цены кусаются. Сотрудничество без посредников исправит ситуацию. Омичи пригласили предприятия пищевой и легкой промышленности Могилевской области принять участие в ярмарке белорусских товаров и заключить прямые договоры о поставках.

Могилевские ученые готовы помочь в улучшении генетики сельскохозяйственных животных, повышении продуктивности коров, поделиться технологиями производства льна-долгунца. По объемам посевов этой культуры Омская область лидирует в России, а вот качество полученного материала оставляет желать лучшего. Льноводы региона уже наладили взаимодействие с Национальной академией наук Беларуси.

Стороны договорились увеличить выпуск жаток "Палессе" в Омской области, расширить линейку поставок белорусских тракторов и комбайнов, спрос на которые растет: за восемь месяцев 2020 года аграрии региона приобрели 224 сельхозмашины на общую сумму 600 миллионов рублей.

Сегодня в области действует восемнадцать совместных предприятий. Рассматривается возможность организовать еще одну сборочную линию на базе Омского завода транспортного машиностроения.

По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, товарооборот с Омской областью необходимо увеличить не менее чем вдвое.

- Думаю, что нам надо стремиться к ста миллионам долларов, - отметил Александр Лукашенко.