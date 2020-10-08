На курорте Архыз археологи изучат "ограды карликов" бронзового века

В Карачаево-Черкесии около туристической деревни Лунная Поляна пройдут масштабные археологические раскопки. Работы будут проводиться до начала декабря учеными из Института истории материальной культуры РАН.

- Будет проведено 37 раскопок на выявленных археологических объектах общей площадью четыре тысячи квадратных метров, - сообщили "РГ" в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

Бюджет экспедиции и стоимость работ составили 16,4 миллиона рублей.

Объектом исследования станут ранее обнаруженные на территории Лунной Поляны курганные могильники и мегалитические постройки - ацангуары, которые с абхазского языка переводятся как "ограды карликов". Памятники истории датируются периодами от эпохи бронзы до средневековья, то есть III тысячелетия до нашей эры - XIV века.

Отметим, что современная территория региона была популярным маршрутом среди караванщиков, доставлявших товары из Азии в Европу. Караваны с шелком, пряностями и благовониями шли через Теберду и Клухорский перевал в верховья Кубани.

Для охраны на торговых магистралях сооружались укрепленные пункты. Археологи обнаружили там стоянки и артефакты, в том числе произведенные в древнем Китае шелковые одежды и ткани.

В VII-ХIV веках торговый маршрут контролировался Аланским царство. Аланская столица город Маас, жители которого исповедовали христианство, находилась в поселке Нижний Архыз. В наши дни в Карачаево-Черкесии сохранилось пять христианских крестово-купольных храмов первой четверти Х века. Там же находится лик Христа, самая древняя наскальная икона в России.