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08.10.2020 09:42
Рубрика: Происшествия

В Дагестане полиция назвала причину ДТП со школьным автобусом

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Пресс-служба МВД России по РД Фото: Пресс-служба МВД России по РД
Фото: Пресс-служба МВД России по РД

ДТП со школьным автобусом в Дагестане произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД республики.

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Как ранее писала "РГ", авария произошла в Кизлярском районе на 339-м километре автодороги "Кавказ" у поселка Рыбалко около 17 часов 7 октября: столкнулись три грузовика, школьный микроавтобус "Газель" и легковой автомобиль Lada Xray.

По уточненной информации минздрава республики, в результате ДТП три человека погибли и еще 14 пострадали, в том числе 10 детей.

Пострадавших госпитализировали в Кизлярскую городскую больницу, четверо из них, включая троих детей - в реанимации в тяжелом состоянии, у остальных - черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы.

В больницу выехали детский нейрохирург и реаниматолог Дагестанского центра медицины катастроф, рассматривается возможность транспортировки наиболее тяжелых пациентов на лечение в Махачкалу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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