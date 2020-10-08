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08.10.2020 14:46
Рубрика: Происшествия

В горах Дагестана взорвался неизвестный снаряд

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Агульский района Дагестана выехали взрывотехники для выяснения причин появления в горах воронки, вокруг которой - металлические обломки.

Фото: Пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Дагестан
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Как сообщает "Интерфакс", предположительно, взорвался неустановленный снаряд, пострадавших нет.

Происшествие случилось недалеко от горного села Чираг, где недавно местные жители слышали грохот, похожий на взрыв, и ощущали толчки.

По информации агентства, правоохранительные органы пока считают маловероятной версию, что взорвалась ракета, из-за небольших размеров воронки: 15 метров в диаметре и два метра в глубину. Заключение будет дано по результатам экспертизы.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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