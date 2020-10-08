В горах Дагестана взорвался неизвестный снаряд

В Агульский района Дагестана выехали взрывотехники для выяснения причин появления в горах воронки, вокруг которой - металлические обломки.

Как сообщает "Интерфакс", предположительно, взорвался неустановленный снаряд, пострадавших нет.

Происшествие случилось недалеко от горного села Чираг, где недавно местные жители слышали грохот, похожий на взрыв, и ощущали толчки.

По информации агентства, правоохранительные органы пока считают маловероятной версию, что взорвалась ракета, из-за небольших размеров воронки: 15 метров в диаметре и два метра в глубину. Заключение будет дано по результатам экспертизы.