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08.10.2020 14:12
Рубрика: Происшествия

В КБР оштрафованы 22 водителя из кортежа "стреляющей" свадьбы

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Автоинспекторы в Чегемском районе Кабардино-Балкарии составили 25 протоколов на водителей свадебного кортежа, которые стреляли в воздух и нарушали правила дорожного движения. Как сообщили в МВД республики, всего оштрафованы 22 водителя.

Фото: iStock
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- Правонарушения совершили 22 водителя в возрасте от 19 до 36 лет, в числе которых жители Нальчика, Чегемского, Урванского, Зольского, Эльбрусского, Баксанского и Терского районов. Все нарушители привлечены к административной ответственности, - говорится в сообщении ведомства.

Протоколы составили за тонировку, шторки, невыполнение требований инспекторов остановиться, за повреждение дорог и другие нарушения. Но главное, из-за чего кортеж и привлек к себе внимание полицейских, - из окна одного автомобиля велась стрельба в воздух. В отношении стрелявшего возбудили административное дело по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах".

Оказалось, что стрелял 22-летний житель села Алтуд. У него нашли охолощенный автомат Калашникова, а на дороге обнаружили стреляные гильзы. Молодому человеку грозит штраф до 50 тысяч рублей и конфискация оружия и боеприпасов.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Нальчик "Стреляющие" свадьбы

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