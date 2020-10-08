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08.10.2020 19:46
Рубрика: Общество

Пардусом из кармана

Цифровой рентген поможет и солдатам, и младенцам
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
Современные портативные рентгеновские аппараты для проведения высокоточной диагностики в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии получат 60 воинских частей и гарнизонов России. По сути, это цифровой рентгеновский комплекс, в котором изображение выводится на ноутбук. Разработчик - СПбГЭТУ "ЛЭТИ", кафедра электронных приборов и устройств. Участие в разработке принимали студенты вуза.

Преимущества аппарата, названного "Пардусом", - мобильность, высокое качество изображения. А радиационная нагрузка настолько мала, что модифицированную версию оборудования начали внедрять в неонатологии: для диагностики состояния легких новорожденных. Прибор уже применяют в Перинатальном центре НМИЦ имени В.А. Алмазова.

Фото: istock
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- Такой мини-комплекс - из самых идеальных вариантов. Все помнят огромные машины для рентгенологических исследований. А тут мы имеем то же самое, только в "карманном" исполнении. Благодаря своей мобильности он не ограничивает подход к новорожденному в кювезе, не препятствует проведению других манипуляций, - пояснил врач-рентгенолог НМИЦ имени В.А. Алмазова Александр Алхазишвили.

Основной элемент прибора - микрофокусная рентгеновская трубка, позволяющая получить размер фокусного пятна 0,1 мм, уменьшить расстояние от источника излучения до человека, снизив интенсивность излучения без снижения качества самих снимков. Что касается веса прибора, то он всего два с половиной килограмма.

Изготавливают аппаратуру "под ключ" непосредственно в Технопарке университета. Все комплектующие - российского производства. В комплект поставки входят: малогабаритный штатив, система визуализации рентгеновского изображения, ноутбук, рентгенозащитный фартук и сумка для переноски всего комплекта.

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