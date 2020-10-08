Одобрена концепция реставрации фортов Кронштадта

Новости

Дело об убийстве петербургского ресторатора Долгополова ушло в суд 19:35
Госдума попросила у Бундестага помощи в получении материалов по делу Навального 19:24
Вышел первый трейлер "Манка", нового фильма Дэвида Финчера 19:20
ОДКБ: Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе было бы деструктивным 19:09
Россия - Швеция - онлайн-трансляция товарищеского матча 19:00
Rolls-Royce планирует выпустить электрокар к 2030 году 18:54
Мишустин отметил важность прекращения огня в Карабахе 18:52
Аарон Соркин рассказал о продолжении "Социальной сети" 18:51
БелАЭС разрешили выполнение экспериментов на малой мощности 18:39
Захарова: Москва запросит у Берлина отчет ОЗХО по Навальному 18:34
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди 18:30
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе 18:29
У "Оскара" опять поменялся регламент 18:23
Apple потребовала от администрации Telegram удалить три канала 18:23
Mazda запустила продажи нового субкомпактного кроссовера 18:23
Хуснуллин прокомментировал решение кабмина по водной проблеме в Крыму 18:20
У "Семейки Аддамс" появится продолжение 18:18
Зась напомнил об опасности пересмотров итогов войны 18:12
Фильм 1982 года "Бегущий по лезвию" возглавил российский прокат 17:59
В Москве ограничат движение на выезде с Киевского шоссе на МКАД 17:51
Mercedes-Benz откажется от механических коробок передач 17:42
Трамп считает себя практически абсолютно здоровым 17:20
Выходные в Москве пройдут без дождей 17:16
В Госдуме рассказали, как изменятся штрафы за нарушения ПДД 16:25
В Москве начинается фестиваль документальных фильмов о психическом здоровье 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 18:54
Рубрика: Культура

Форт Боярд отдохнет

Одобрена концепция реставрации фортов Кронштадта
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
Эскизная концепция реставрации и приспособления к современному использованию кронштадтских фортов "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I" одобрена Советом по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга. Планируется, что к весне 2021 года будет разработан и утвержден полный пакет проектной документации, а к 2024 году уникальные фортификационные сооружения можно будет осмотреть, изучить и потрогать.
Форт "Александр I" строился как ключевая позиция обороны Южного фарватера. Фото: Пресс-служба АНО "Остров фортов"

Система обороны Кронштадтской крепости насчитывала 19 фортов и батарей, и до настоящего времени сохранилось семнадцать. Свое прямое военное назначение форты утратили к началу XX века, но продолжали использоваться для нужд армии и флота - под мастерские, лаборатории, склады, что потребовало их частичной перестройки. Из состава фортификационных сооружений форты Кронштадта были выведены только в 1986 году. А в 2018 году министерство обороны РФ совместно с минкультуры и властями Северной столицы приняли решение развивать Кронштадт как туристско-рекреационный кластер.

Еще будучи закрытыми для посещений "гражданской" публики, форты вызывали у нее огромный интерес. Разглядеть их внешний облик можно с шоссе, проходящего через петербургскую дамбу, а вот добраться по суше - только до "Петра I". Неширокой рукотворной насыпью "Цитадель" (это второе название форта) соединена с территорией, на которой размещается недавно открытый музейно-исторический парк "Остров фортов". Поэтому в соответствии с новой концепцией в его внутренней гавани предполагается разместить пристань, откуда будут отправляться морские экскурсии.

Помимо "Цитадели", в концепцию парка включены еще два форта, каждый со своей уникальной архитектурой и историей. "Александр I" очень похож на французский форт Боярд, но немного старше. Строился он как ключевая позиция обороны Южного фарватера, а в 1890-е годы здесь работала противочумная лаборатория, которая производила вакцину и иммунную сыворотку. Рабочим материалом служили лошади, поэтому форт был оборудован даже лифтом для подъема животных. Отсюда второе название форта - "Чумной".

Главной жемчужиной исторического ожерелья Кронштадтской крепости специалисты считают форт "Кроншлот". Его первыми архитекторами был сам император Петр и знаменитый Доменико Трезини. В те времена форт был деревянным, но до настоящего времени сохранилась каменная Круглая куртина на том месте, где в 1703-1704 годах стояла башня, укрепленная соломой и глиной. А на куртине - полуразрушенное позднейшее здание казармы.

Фото: Bundesarchiv / Wikimedia.org
Таллинский переход: как Балтфлот прорвался в Кронштадт в 1941 году

- Надо ли его сохранять? - задался вопросом рецензент эскизной концепции известный петербургский архитектор Никита Явейн. И сам же ответил, что это святое для нашего города место, да к тому же с фантастическими видами.

Концепция не исключает, что некоторые постройки на территории фортов могут быть снесены, но только те, которые искажают первоначальные архитектурные замыслы. Потребуется также строительство электроподстанций, систем водоснабжения и канализации, решение транспортных проблем (есть предложение, к примеру, с парком связать "Кроншлот" и "Чумной" канатной дорогой). Однако абсолютно все исторические постройки будут бережно восстановлены и после завершения реставрационных работ начнут новую жизнь. Прежде всего музейную.

- Здесь необходимо с особым пафосом поднимать две темы, - считает директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Это история крепости, которую создали такой совершенной, что ей даже не пришлось воевать, и тема взаимодействия армии и науки.

Как устроен музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте

Помимо музейных экспозиций на фортах появятся общественные пространства, рестораны и гостиницы, кинотеатры и выставочные залы. На "Кроншлоте" один из двух существующих маяков останется действующим, а пороховые погреба Петра Первого станут винными. Как рассказала заместитель председатели инвестиционного комитета некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера Кронштадта Ксения Шойгу, в настоящее время подписаны документы на финансирование 80 процентов будущих объектов фортов (всего их 32) - это будут как инвестиционные вложения, так и взносы меценатов.

- Я уверена, что с момента начала реставрационных работ на этих трех фортах и о судьбе остальных начнут думать активнее, - отметила Ксения Шойгу, отвечая на вопрос корреспондента "РГ".

Согласно эскизной концепции, так форт "Александр I" будет выглядеть после реставрации. Фото: Пресс-служба АНО "Остров фортов"
В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Минздрав не рекомендовал россиянам ходить в гости и посещать мероприятия
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди
В Кремле серьезно обеспокоены данными по коронавирусу
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе
За что поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе
В Туле открылся филиал музея-заповедника Поленова
Queen выпустили второй концертный альбом без Фредди Меркьюри