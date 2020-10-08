Одобрена концепция реставрации фортов Кронштадта

Эскизная концепция реставрации и приспособления к современному использованию кронштадтских фортов "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I" одобрена Советом по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга. Планируется, что к весне 2021 года будет разработан и утвержден полный пакет проектной документации, а к 2024 году уникальные фортификационные сооружения можно будет осмотреть, изучить и потрогать.

Форт "Александр I" строился как ключевая позиция обороны Южного фарватера. Фото: Пресс-служба АНО "Остров фортов"

Система обороны Кронштадтской крепости насчитывала 19 фортов и батарей, и до настоящего времени сохранилось семнадцать. Свое прямое военное назначение форты утратили к началу XX века, но продолжали использоваться для нужд армии и флота - под мастерские, лаборатории, склады, что потребовало их частичной перестройки. Из состава фортификационных сооружений форты Кронштадта были выведены только в 1986 году. А в 2018 году министерство обороны РФ совместно с минкультуры и властями Северной столицы приняли решение развивать Кронштадт как туристско-рекреационный кластер.

Еще будучи закрытыми для посещений "гражданской" публики, форты вызывали у нее огромный интерес. Разглядеть их внешний облик можно с шоссе, проходящего через петербургскую дамбу, а вот добраться по суше - только до "Петра I". Неширокой рукотворной насыпью "Цитадель" (это второе название форта) соединена с территорией, на которой размещается недавно открытый музейно-исторический парк "Остров фортов". Поэтому в соответствии с новой концепцией в его внутренней гавани предполагается разместить пристань, откуда будут отправляться морские экскурсии.

Помимо "Цитадели", в концепцию парка включены еще два форта, каждый со своей уникальной архитектурой и историей. "Александр I" очень похож на французский форт Боярд, но немного старше. Строился он как ключевая позиция обороны Южного фарватера, а в 1890-е годы здесь работала противочумная лаборатория, которая производила вакцину и иммунную сыворотку. Рабочим материалом служили лошади, поэтому форт был оборудован даже лифтом для подъема животных. Отсюда второе название форта - "Чумной".

Главной жемчужиной исторического ожерелья Кронштадтской крепости специалисты считают форт "Кроншлот". Его первыми архитекторами был сам император Петр и знаменитый Доменико Трезини. В те времена форт был деревянным, но до настоящего времени сохранилась каменная Круглая куртина на том месте, где в 1703-1704 годах стояла башня, укрепленная соломой и глиной. А на куртине - полуразрушенное позднейшее здание казармы.

- Надо ли его сохранять? - задался вопросом рецензент эскизной концепции известный петербургский архитектор Никита Явейн. И сам же ответил, что это святое для нашего города место, да к тому же с фантастическими видами.

Концепция не исключает, что некоторые постройки на территории фортов могут быть снесены, но только те, которые искажают первоначальные архитектурные замыслы. Потребуется также строительство электроподстанций, систем водоснабжения и канализации, решение транспортных проблем (есть предложение, к примеру, с парком связать "Кроншлот" и "Чумной" канатной дорогой). Однако абсолютно все исторические постройки будут бережно восстановлены и после завершения реставрационных работ начнут новую жизнь. Прежде всего музейную.

- Здесь необходимо с особым пафосом поднимать две темы, - считает директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Это история крепости, которую создали такой совершенной, что ей даже не пришлось воевать, и тема взаимодействия армии и науки.

Помимо музейных экспозиций на фортах появятся общественные пространства, рестораны и гостиницы, кинотеатры и выставочные залы. На "Кроншлоте" один из двух существующих маяков останется действующим, а пороховые погреба Петра Первого станут винными. Как рассказала заместитель председатели инвестиционного комитета некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера Кронштадта Ксения Шойгу, в настоящее время подписаны документы на финансирование 80 процентов будущих объектов фортов (всего их 32) - это будут как инвестиционные вложения, так и взносы меценатов.

- Я уверена, что с момента начала реставрационных работ на этих трех фортах и о судьбе остальных начнут думать активнее, - отметила Ксения Шойгу, отвечая на вопрос корреспондента "РГ".