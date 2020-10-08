Сотрудников больниц в Санкт-Петербурге начали прививать от COVID-19. Используется отечественная вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Первыми стали медики Городской больницы N 40 - прививку получил 21 человек. Сейчас вакцинируют сотрудников Клинической инфекционной больницы имени Боткина - тех, кто стоит на передовой борьбы с ковидом.

- Начало вакцинации - очень значимое событие для города, - говорит председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. - Наконец-то у нас появилось средство профилактики этой инфекции. Мы уверены, что с ростом количества поставленных доз вакцины наши медработники смогут чувствовать себя гораздо увереннее, так как будут защищены не только респираторами и костюмами, но и собственным иммунитетом.

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург в середине сентября. Сколько именно доз, точно не сообщается, но партия небольшая. Главной целью была отработка логистики доставки препарата с соблюдением всех необходимых мер безопасности и температурного режима. Теперь, когда очевидно, что система налажена, город приступит к массовой вакцинации врачей и медсестер.

Как сообщают в Смольном, в ближайшее время в Петербург поступит новая партия вакцины в количестве 4667 доз. Она будет предназначена для медработников "красных зон" и приемных покоев городских стационаров, имеющих повышенные риски заражения коронавирусной инфекцией.

Перед вакцинацией медики сдают ПЦР-тесты и тесты на антитела к COVID-19. Тем, у кого они есть, прививка не нужна. Вакцинация добровольная, отмечают в комитете по здравоохранению. Но, судя по всему, "отказников" не будет. Ведь медики, работающие в "красных зонах", как никто другой, знают, насколько опасна коронавирусная инфекция.

Сейчас в Петербурге помощь больным коронавирусом и внебольничными пневмониями оказывают в двенадцати взрослых городских стационарах и одном детском. Для лечения инфекционных больных создаются новые специализированные отделения-трансформеры. Также девять медицинских организаций проводят реабилитацию пациентов, перенесших внебольничные пневмонии и COVID-19.

В Петербурге проведено 3,1 миллиона ПЦР-исследований на COVID-19. В сутки проводится до 28 тысяч тестов.