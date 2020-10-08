Школьник выпал из окна четвертого этажа гимназии Петербурга

В петербургской гимназии №67 восьмиклассник выпал из окна четвертого этажа. Об этом "РГ" сообщили в администрации Петроградского района Петербурга.

Ребенка госпитализировали, сейчас за его жизнь и здоровье бьются врачи, обстоятельства ЧП выясняются.

В Следственном комитете по Санкт-Петербургу "РГ" сообщили, что в школе работают сотрудники ведомства, опрашиваются свидетели, просматриваются записи с камер видеонаблюдения.

Гимназия №67 - это одна из самых престижных школ Петербурга, она находится в центре города на улице Профессора Попова и славится углубленным изучением английского и испанского языков.