Школьник выпал из окна четвертого этажа гимназии Петербурга

В петербургской гимназии №67 восьмиклассник выпал из окна четвертого этажа. Об этом "РГ" сообщили в администрации Петроградского района Петербурга.
Ребенка госпитализировали, сейчас за его жизнь и здоровье бьются врачи, обстоятельства ЧП выясняются.
В Следственном комитете по Санкт-Петербургу "РГ" сообщили, что в школе работают сотрудники ведомства, опрашиваются свидетели, просматриваются записи с камер видеонаблюдения.
Гимназия №67 - это одна из самых престижных школ Петербурга, она находится в центре города на улице Профессора Попова и славится углубленным изучением английского и испанского языков.