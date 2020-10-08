В Псковской области из-за аномально теплой осени распустились первоцветы

В Псковской области в Полистовском заповеднике начала цвести ветреница дубравная, сообщают работники учреждения.

Ветреница дубравная относится к семейству лютиковых и считается одним из первых цветков весны.

Осень в Псковской области, как и в других регионах Северо-Запада выдалась неожиданно теплой, именно это, как говорят в заповеднике и повлияло на активность растения. Ветреница дубравная - это многолетник, нынешнее цветение не должно на нее повлиять, специалисты рассчитываю, что почки сохранятся до весны.

Примечательно, что в этом году этот цветок в заповеднике также цвел зимой.