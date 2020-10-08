Губернатор заявил, что на Кубани не собираются вводить карантин

В Краснодарском крае в настоящее время наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка. Поэтому, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, власти не собираются вводить на Кубани режим карантина.

Глава региона отметил, что в регионе каждый день фиксируются новые случаи заражения, однако вспышек и резкого роста числа инфицированных не наблюдается.

- Стабильная эпидобстановка в крае позволяет нам не вводить новые ограничения, - отметил Вениамин Кондратьев, которого цитирует пресс-служба администрации Кубани. - Наши инфекционные госпитали справляются, есть все необходимое для диагностики и лечения. В 22 инфекционных госпиталях развернуто 4659 коек, более 16 процентов от основного фонда свободно.

Кроме того, губернатор призвал приложить максимум усилий, чтобы в сезон простуд не допустить массовых вспышек. Для чего требуется соблюдать санитарные правила безопасности и не отказываться от прививок против гриппа.

- В случае развития негативного сценария, есть понимание, какие лечебные учреждения будут переводиться под ковидные госпитали, кадры подготовлены. Но мы рассчитываем, что этого не потребуется, - сказал Кондратьев.

Сообщается. что за последние сутки в крае подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заболело 14775 человек. При этом выписаны из больниц 10777 пациентов. В регионе зафиксировано 305 летальных исходов, тяжелом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 37 пациентов.