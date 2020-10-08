Губернатор заявил, что на Кубани не собираются вводить карантин

Новости

Минпромторг: Продажу алкоголя онлайн вряд ли легализуют в ближайшее время 22:35
МИД РФ: Российские журналисты в Карабахе получили средние и тяжелые ранения 22:12
Лже-Тихановская проникла на закрытую встречу парламента Дании 22:04
ФБР сорвало заговор с целью похищения губернатора Мичигана 21:56
ВОЗ сообщила о рекордном однодневном росте случаев заражения 21:48
В Москве опечатали отделение "Альфа-банка" из-за нарушений по COVID-19 21:39
"Блокадный дневник" получил главный приз ММКФ 21:15
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом более тысячи военнослужащих 20:53
Трейлер "Главного героя" с Рейнольдсом собрал более 720 тысяч просмотров 20:47
Российский сериал "Эпидемия" вошел в десятку лучших на Netflix 20:32
В Москве не введут жесткие меры при соблюдении требований Роспотребнадзора 20:31
Губернатор Югры Наталья Комарова заразилась коронавирусом 20:24
Госдума попросила у Бундестага помощи в получении материалов по делу Навального 19:24
Вышел первый трейлер "Манка", нового фильма Дэвида Финчера 19:20
ОДКБ: Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе было бы деструктивным 19:09
Россия - Швеция - онлайн-трансляция товарищеского матча 19:00
Rolls-Royce планирует выпустить электрокар к 2030 году 18:54
Мишустин отметил важность прекращения огня в Карабахе 18:52
Аарон Соркин рассказал о продолжении "Социальной сети" 18:51
БелАЭС разрешили выполнение экспериментов на малой мощности 18:39
Захарова: Москва запросит у Берлина отчет ОЗХО по Навальному 18:34
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди 18:30
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе 18:29
У "Оскара" опять поменялся регламент 18:23
Apple потребовала от администрации Telegram удалить три канала 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 21:59
Рубрика: Власть

Губернатор заявил, что на Кубани не собираются вводить карантин

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Краснодарском крае в настоящее время наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка. Поэтому, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, власти не собираются вводить на Кубани режим карантина.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Попова рассказала, как избежать новых ограничений из-за коронавируса

Глава региона отметил, что в регионе каждый день фиксируются новые случаи заражения, однако вспышек и резкого роста числа инфицированных не наблюдается.

- Стабильная эпидобстановка в крае позволяет нам не вводить новые ограничения, - отметил Вениамин Кондратьев, которого цитирует пресс-служба администрации Кубани. - Наши инфекционные госпитали справляются, есть все необходимое для диагностики и лечения. В 22 инфекционных госпиталях развернуто 4659 коек, более 16 процентов от основного фонда свободно.

Кроме того, губернатор призвал приложить максимум усилий, чтобы в сезон простуд не допустить массовых вспышек. Для чего требуется соблюдать санитарные правила безопасности и не отказываться от прививок против гриппа.

- В случае развития негативного сценария, есть понимание, какие лечебные учреждения будут переводиться под ковидные госпитали, кадры подготовлены. Но мы рассчитываем, что этого не потребуется, - сказал Кондратьев.

Сообщается. что за последние сутки в крае подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заболело 14775 человек. При этом выписаны из больниц 10777 пациентов. В регионе зафиксировано 305 летальных исходов,  тяжелом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 37 пациентов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минздрав не рекомендовал россиянам ходить в гости и посещать мероприятия
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди
В Кремле серьезно обеспокоены данными по коронавирусу
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе
В Москве не введут жесткие меры при соблюдении требований Роспотребнадзора
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП