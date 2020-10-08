Крым получит почти 5 млрд рублей на объекты водоснабжения

Почти пять миллиардов рублей получат из резервного фонда правительства Республика Крым и Севастополь на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения.

Средства должны пойти на улучшение ситуации с водоснабжением, возникшей в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями и снижением запасов воды в водохранилищах.

- И еще свыше 870 миллионов рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.