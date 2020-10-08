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08.10.2020 19:03
Рубрика: Общество

На Дону перезахоронили останки неизвестных жертв Гражданской войны

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба администрации Ростовской области Фото: Пресс-служба администрации Ростовской области
Фото: Пресс-служба администрации Ростовской области

В Ростовской области состоялась церемония захоронения останков 96 человек, погибших в период с 1919 по 1924 годы.

Братская могила была случайно обнаружена жителями хутора Солонцовского. В песках Большие Буруны, которые находятся в 450 километрах от Ростова-на-Дону, нашли останки 20 человек. Вскоре не месте страшной находки работали поисковики из разных населенных пунктов региона, в том числе станицы Вешенской.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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Вначале участники экспедиции предположили, что наткнулись на одно из захоронений Великой Отечественной войны. Однако обнаруженные на раскопах предметы - нательные крестики, пуговицы Волынской губернии, гильзы с маркировкой 1917/1918 годов - оказались нехарактерны для 40-х годов.

- Найденные артефакты натолкнули нас на мысль, что люди погибли не в боях Великой Отечественной войны, а на два десятилетия раньше, во время Гражданской войны, - рассказал командир поискового отряда "Патриот" Андрей Попов.

В марте 1919 года в станице Вешенской вспыхнуло восстание, вызванное жестокими репрессиями и политикой расказачивания. Трагические события подробно описаны в романе Шолохова "Тихий Дон", где главный герой Григорий Мелехов командует конной дивизией повстанцев.

Удалось восстановить примерную картину произошедшего: жертвы не оказывали сопротивления и перед расстрелом были раздеты. Стреляли с небольшой возвышенности, скорее всего гарцуя на лошадях, так как гильзы оказались разбросаны хаотично, а раненных потом добивали шашками. Однако точно установить, кто погиб в песках Больших Бурунов не представилось возможным.

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