Под Анапой двое туристов сорвались с 70-метровой Лысой горы

В районе анапского поселка Супсех на спуске с Лысой горы, известном как "800 ступеней", сорвались два туриста. Об этом сообщается на официальной странице Instagram аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС".

Несчастный случай произошел накануне вечером. Трое молодых людей решили не подниматься по ступеням, а взобраться на смотровую площадку по крутому склону. В результате двое из них не удержались и упали с высоты около 70 метров.

Третий мужчина, спустившись вниз, обнаружил, что один лежит без сознания, а у другого - перелом ноги. Очевидец происшествия со своего мобильного телефона по номеру "112" вызвал спасателей.

На место приехали специалисты Анапского отряда "Кубань-СПАС". С помощью носилок они транспортировали сначала пострадавшего без сознания, а затем и мужчину с переломом ноги к карете скорой помощи и передали их сотрудникам скорой помощи.