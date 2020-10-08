СК возбудил дело против ростовского депутата за хищение газа на 44 млн рублей

В Ростовской области задержан депутат местного Заксобрания за кражу газа на десятки миллионов рублей.

Следственный комитет объявил, что его подразделением по Ростовской области возбуждено уголовное дело против руководителя местной коммерческой организации. Этот человек, чью фамилию в СК не называют, одновременно является депутатом Законодательного собрания Ростовской области. Он, по мнению следствия, и еще несколько пока "неустановленных лиц" совершили кражу газа "по предварительному сговору, из газопровода, в особо крупном размере".

Вот что рассказали корреспонденту РГ в Следственном комитете. Задержанный руководитель коммерческой организации имел договор на поставки газа своему предприятию. Он договорился с некими гражданами, чтобы не платить за газ или платить минимально.

Граждане, которых сейчас усиленно ищет следствие, с помощью специально установленной компьютерной программы ежемесячно вносили изменения в приборы учета потребляемого газа. Проще говоря, они снижали объемы фактически поставляемой продукции на предприятие, которым руководил коммерсант.

По предварительным данным, за четыре года - с 2016-го по 2020-й - бизнесмен смог таким образом украсть природного газа на 44 миллиона рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу проводились сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

В настоящий момент на месте решается вопрос об избрании для этого человека меры пресечения.