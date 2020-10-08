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08.10.2020 15:30
Рубрика: Общество

В Керчи представили артефакты, найденные до прокладки трассы "Таврида"

Текст: Илья Изотов (Керчь)
Фото: Пресс-служба "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника" Фото: Пресс-служба "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника"
Фото: Пресс-служба "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника"

Многочисленные артефакты, найденные археологами перед стартом строительства федеральной трассы "Таврида" в десяти километрах от Керчи, стали экспонатами новой выставки Историко-археологического музея "Восточно-Крымского музея-заповедника". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Фото: Пресс-служба "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника"
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Выставка "Александровские скалы-1" знакомит с находками из курганной группы вблизи укрепленного поселения римского времени "Городище 11 километра". Прежде чем там появились дорожники, отряд Крымской новостроечной экспедиции под руководством Ирины Рукавишниковой провел в 2018 году спасательные археологические раскопки.

В погребениях были найдены стеклянные изделия - кувшины, стаканы, миски, бальзамарии, украшения (бусы, подвески). В детских захоронениях попались гуттусы - старинные сосуды для дозирования жидкости различных форм, в том числе и фигурные.

- Из всего многообразия находок стеклянных сосудов римского времени особый интерес вызывают кубки и бальзамарии, - пояснили в музее. - Бальзамарии из стекла уже в начале I века нашей эры вытеснили из обихода глиняные сосуды.

Памятник "Городище 11-й километр" имеет несколько культурных слоев. Первое поселение на этой территории можно отнести к бронзовому веку, к которому относятся фрагменты лепной посуды, обломки каменных орудий, остатки построек, погребения. В римское время в I-III века нашей эры здесь был крупный поселок. Этому городищу принадлежал могильник Александровские скалы, расположенный в полукилометре от древнего поселения. Здесь выявлено два могильника I-II веков нашей эры, в которых обнаружено 213 погребений.

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