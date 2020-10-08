Глава Нового Уренгоя заболел коронавирусом

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов подтвердил, что заболел коронавирусом. Об этом сообщил сам чиновник.

"Тестирование на COVID-19 прохожу регулярно. Получил результат очередного теста, он - положительный", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам мэра, чувствует он себя нормально. Изолировался дома и намерен работать удаленно.

По данным оперштаба, на Ямале - 148 новых случаев заболевания.

За сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (всего - 3 787).

Кстати, в Новом Уренгое - 17 новых случаев (за весь период - 4 175).