Тюменские аграрии приняли участие в отраслевой выставке в режиме онлайн

Напомним, что выставка традиционно демонстрирует достижения отечественного растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, наращивания экспортного потенциала и помогает субъектам РФ укреплять экономические связи.

О том, с какими цифрами Тюменская область завершила уборочную кампанию, в рамках мероприятия премьер-министру Михаилу Мишустину во время включения из Ишима рассказал губернатор Александр Моор, который находился там с рабочей поездкой. Руководитель региона отметил, что, хотя минувшее лето испытывало аграриев по полной программе (стоит вспомнить июльскую засуху), да и действовал ряд ограничений в связи с коронавирусом, местные предприятия ни на день не остановили работу. В общем, сделали все, чтобы полностью обеспечить территорию урожаем, а излишки оставить на экспорт.

По данным на 5 октября, уборку зерновых и зернобобовых культур дружно завершили 22 муниципальных района: они намолотили более 1 млн 436 тысяч тонн зерна с площади более 681 тысячи гектаров, при этом средняя урожайность составила 21,1 ц/га. В лидеры, как и прежде, вышел Заводоуковский городской округ (31 ц/га), на втором месте оказался Тюменский район (28 ц/га), на третьем - Исетский (27 ц/га). Сейчас, например, хозяйства Западной Сибири снимают лен, сою, горчицу, рапс. Выкапывают и картофель (он остался на площади 189 гектаров). Своего часа ждет морковь и капуста поздних сортов созревания. Кроме того, аграрии занимаются осенней обработкой почвы для следующего сезона. С этой задачей уже справились армизонцы, голышмановцы, ишимцы, нижнетавдинцы, тюменцы и сладковцы.

Как знаковый инвестиционный проект губернатор представил участникам "Золотой осени" ОА "АминоСиб", "дочку" известного агрохолдинга "Юбилейный". Современное высокотехнологичное предприятие по глубокой переработке зерна является единственным подобным в Уральском федеральном округе и вторым на просторах России. Сегодня "АминоСиб" производит и поставляет на рынок лизин сульфат, пшеничный глютен, кормовую барду, гранулированные пшеничные отруби, пищевой этиловый спирт класса "Люкс" и "Альфа", а также пищевую углекислоту. Причем для всего этого завод берет только местную пшеницу.

Мощностей предприятия и человеческих ресурсов (тут занято всего 240 сотрудников) хватает, чтобы снабжать продукцией не только соседние территории, но и другие страны. За прошлый год предприятие выпустило 12 тыс. тонн лизина, 800 тыс. декалитров спирта, более 5 тыс. тонн глютена, четвертая часть которого ушла на экспорт в Белоруссию, Америку и Турцию.

Инженер технического отдела с обязанностями технолога по качеству Вячеслав Королев добавил: планы у "АминоСиба" грандиозные - в будущем году компания планирует закрыть 30-процентную потребность всей России в лизине. Аккумулировать силы в том числе поможет недавно запущенный диспетчерский центр, связавший воедино производственные цеха и технологические службы.

Моор не преминул отметить и другие удачи коллег в сфере АПК. ООО "Руском", например, развивает единый комплекс по выращиванию и переработке бройлера с выходом продукции в объеме 40 тысяч тонн с плановым объемом инвестиций около 7 млрд рублей. Площадками для реализации идеи стали села в Голышмановском, Омутинском и Юргинском районах. А минувшим летом областное правительство заключило трехсторонний контракт с группой компаний "Дамате" и "Россельхозбанком" на двухлетнее строительство овцеводческой фермы и крупнейшего в России племенного репродуктора по индейке. Ожидается, что при успешном старте и продвижении проекта Тюменская область станет лидером племенного животноводства и геномной селекции в стране. Кстати, птицеферма появится в Исетском районе (более 137 тысяч индеек, ожидаемый результат - 12 млн яиц в год), а овцеферма - в Тюменском районе (на первых порах здесь планируют завести 4 тыс. маток).