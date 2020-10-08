В Екатеринбурге открылся Центр детской эндокринологии

Общаться со своими юными пациентами и их родителями уральские эндокринологи теперь могут ежедневно. В Екатеринбурге открыли новый областной детский эндокринологический центр, созданный в рамках национального проекта "Здоровье". Особенность его в том, что врачи впервые смогут связаться с пациентами с помощью "Облака поддержки".

В облачной базе хранятся не только медицинские данные на каждого свердловского ребенка, больного диабетом, но и электронный дневник здоровья. На его страницах юный пациент и его родители ежедневно фиксируют уровень сахара в крови, особенности течения болезни, что кушал ребенок на завтрак и обед, как переносит терапию.

- Лечащий врач, отследив данные в облачном формате, сможет вовремя скорректировать терапию, - рассказал завобластным детским центром эндокринологии Алексей Кияев.

По словам мамы Арсения М., которая уже запустила в "облако" электронный дневник своего сына, осознание того, что медики всегда держат руку на пульсе, - неоценимая поддержка.