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08.10.2020 23:50
Рубрика: Спорт

Мировые парни

Россия станет единственной страной с двумя игроками в топ-10 рейтинга
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 228(8282)
В следующий понедельник будет представлен обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россия станет в нем единственной страной, сразу два представителя которой войдут в топ-10. Речь о Данииле Медведеве и Андрее Рублеве.
Даниил Медведев опустится на шестое место в рейтинге, а Андрей Рублев впервые в карьере попадет в топ-10. Фото: Сергей Михеев Даниил Медведев опустится на шестое место в рейтинге, а Андрей Рублев впервые в карьере попадет в топ-10. Фото: Сергей Михеев
Даниил Медведев опустится на шестое место в рейтинге, а Андрей Рублев впервые в карьере попадет в топ-10. Фото: Сергей Михеев

При этом стоит отметить, что Медведев потеряет одну позицию - он опустится с пятой строчки на шестую. Не в последнюю очередь это произойдет из-за провального выступления Даниила на проходящем сейчас Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"). В нем россиянин вылетел уже в первом круге, сенсационно уступив венгру Мартону Фучовичу.

Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Рублев проиграл первый четвертьфинал "Ролан Гаррос" в карьере

А вот Рублев впервые в карьере попадет в топ-10 рейтинга: он поднимется с 12-го места на десятое. В конце сентября Андрей выиграл титул на престижном турнире в Гамбурге, а в Париже дошел до четвертьфинала. Первую строчку в рейтинге занимает Новак Джокович (Сербия), далее идут Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Роджер Федерер (Швейцария), Стефанос Циципас (Греция), Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Диего Шварцман (Аргентина), Маттео Берреттини (Италия) и Рублев.

Справедливости ради выступление Андрея на "Ролан Гаррос" оставило двоякое впечатление. С одной стороны - он впервые добрался до 1/4 финала турнира, с другой - в нем россиянин достаточно безропотно проиграл Стефаносу Циципасу. Грек победил во всех трех сетах - 7:5, 6:2, 6:3.

Что интересно - в первом сете Рублев подавал на партию, но в решающий момент дрогнул. Именно тот проигранный гейм россиянин считает ключевым моментом в этом поединке.

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- В важнейшем эпизоде я не справился. Он оказался готов к моей подаче, отбивал все мячи. Такое случалось со мной и раньше. Есть много вещей, над которыми мне предстоит поработать. Сейчас подходящее время, чтобы заняться этим и подготовиться к следующему сезону. Могу быть только благодарен за последние несколько недель, за все матчи, проведенные здесь, выход в четвертьфинал. Особенно после того, как я чуть не вылетел с турнира в первом круге, - приводит слова Рублева пресс-служба соревнований.

В полуфинале Циципас в пятницу встретится с Джоковичем, а Шварцман - с рекордсменом по числу побед на "Ролан Гаррос" Надалем.

Сегодня стали известны финалистки женского одиночного турнира в Париже. В решающем матче в субботу представительница Польши Ига Свентек встретится с Софьей Кенин (США). В полуфинале Свентек обыграла в двух сетах Надию Подороску (Аргентина) - 6:2, 6:1, а Кенин также в двух партиях оказалась сильнее чешки Петры Квитовой - 6:4, 7:5.

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