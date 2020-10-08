РФС сократил квоту зрителей на матче Россия - Швеция до 5 тысяч

Такое решение принял Российский футбольный союз. Игра пройдет на стадионе футбольного клуба ЦСКА и начнется в 19:15.

Ранее УЕФА разрешил допуск на стадион до 30% болельщиков от общей вместимости арен. Стадион, на котором выступает ЦСКА, вмещает 30 457 зрителей. Однако в четверг РФС принял решение допустить на игру не более 5 тысяч человек.

"Мы очень рады, что впервые в этом году наша команда сыграет при поддержке болельщиков, - цитирует ТАСС решение РФС. - Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости. На сегодняшнем матче мы ожидаем порядка 5 тысяч зрителей. Призываем наших болельщиков соблюдать социальную дистанцию и носить на стадионе маску и перчатки".