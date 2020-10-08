Росгвардия поможет коллегам из Беларуси

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства РФ о подготовке к переговорам между российскими и белорусскими силовиками-правоохранителями.

В документе говорится, что "в соответствии с пунктом три статьи 11 Федерального закона "О международных договорах РФ" принять предложение Росгвардии, согласованное с МИДом России, ФСБ России и МВД России, о проведении переговоров о заключении Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и Министерством внутренних дел Республики Беларусь".

Еще в конце августа президент России рассказал о договоренности с белорусской стороной сформировать резерв из числа российских правоохранителей. По словам Владимира Путина, резерв не планировали использовать, пока "экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ". Более того, некоторые подразделения Росгвардии даже сосредоточились в приграничной с Беларусью территории.

Но помощь, к счастью, не понадобилась и уже 9 сентября росгвардейцы вернулись в места постоянной дислокации.

Предполагается, что на предстоящих переговорах российские и белорусские коллеги в деталях обсудят все стороны взаимодействия. Самое главное: в каком случае надо приходить на помощь, какими силами и в какие сроки, каковы будут полномочия росгвардейцев. Все договоренности должны быть официально, на государственном уровне задокументированы.