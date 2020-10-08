Росреестр реализует "дорожные карты" по наполнению ЕГРН

Росреестр реализует комплексный план по наполнению Единого государственного реестра недвижимости полными и точными сведениями. В его развитие ведомство утвердило "дорожные карты" уже с 74 регионами, заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Документы предполагают проведение мероприятий по наполнению ЕГРН сведениями о границах административно-территориальных образований, территориальных зон, земельных участков и иных объектов недвижимости, анализу и сравнению данных о землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и пр.

Совместно с органами исполнительной власти регионов и органами местного самоуправления предстоит большая работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, проведению комплексных кадастровых работ, уточнению и внесению сведений в ЕГРН, сообщает пресс-служба ведомства.