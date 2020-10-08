России удалось избежать спекулятивного роста цен на лекарства

За восемь месяцев этого года средневзвешенная цена лекарственного препарата выросла до 213 рублей, на 8,9% к тому же периоду 2019 года.

Это следует из совместного исследования оператора фискальных данных "Первый ОФД" и агентства AlphaRM.

Скачки курса валют (они прямо влияют на стоимость импортных лекарств) и пандемия (первоначальный ажиотаж сбила самоизоляция) привели к тому, что цены вели себя в этот период очень неровно.

После увеличения средней розничной цены в феврале, связанной с ослаблением рубля, и кратковременного, сразу после объявления пандемии, скачка в марте средневзвешенная цена на лекарства начала снижаться и достигла своего минимума в начале апреля, закрепившись на уровне 180 рублей.

К началу июня средневзвешенная цена вернулась к февральскому значению в 200 рублей и ускорила рост к концу августа, достигнув 213 рублей.

По данным исследования, снижение продаж в аптеках в апреле доходило до 4,6%, в мае - до 5,4%.

Рост средневзвешенной цены в марте эксперты объясняют кратковременным влиянием на продажи объявления о пандемии, с которым выступила Всемирная организация здравоохранения.

По данным AlphaRM, в этот период резко возросли продажи не только антивирусных препаратов, но и дорогостоящих лекарств от ВИЧ, малярии и ряда других, которые были рекомендованы для лечения новой коронавирусной инфекции в отсутствие специализированных препаратов.

Также немалую толику в рост средневзвешенной цены внесли продажи витаминных комплексов и успокоительных. Так, сразу после объявления пандемии продажи противовирусных препаратов в розничном сегменте взлетели на 232%, антисептиков - на 244% в денежном выражении, по сравнению с двенадцатой неделей 2019 года. А общие продажи выросли более чем на 50%.

Благодаря оперативной реакции властей и постоянному разъяснению, как и чем можно и чем нельзя лечиться от COVID-19, в марте удалось не только остановить ажиотажный спрос на лекарства, характерный для первой недели после объявления пандемии, но и избежать спекулятивного роста цен, отметили в "Первом ОФД".

Падение средневзвешенной цены приходится на период наиболее жестких ограничений по коронавирусу.