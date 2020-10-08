Сборная Франции нанесла Украине крупнейшее поражение в ее истории

Сборная Франции разгромила Украину в товарищеском матче со счетом 7:1. Это поражение стало крупнейшим в истории для "жовто-блакитных".

Все вопросы по исходу встречи "трехцветные" решили уже в первом тайме, отправив в ворота гостей четыре безответных мяча. Дубль оформил Оливье Жиру, для которого вчерашний поединок стал знаковым. В сотой игре за сборную Жиру удалось обогнать в списке лучших бомбардиров Франции за всю историю Мишеля Платини. В активе форварда "Челси" теперь 42 гола, что на девять меньше, чем у рекордсмена Тьерри Анри.

В начале второй половины украинцы забили усилиями Виктора Цыганкова, на что хозяева ответили точными ударами Корентина Толиссо, Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна. Как итог - 7:1.

В остальных товарищеских матчах в среду были зафиксированы следующие результаты: Дания - Фарерские острова - 4:0, Австрия - Греция - 2:1, Португалия - Испания - 0:0, Италия - Молдавия - 6:0, Швейцария - Хорватия - 1:2, Нидерланды - Мексика - 0:1, Словения - Сан-Марино - 4:0, Кипр - Чехия - 1:2, Польша - Финляндия - 5:1, Германия - Турция - 3:3.