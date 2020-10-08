СК объявил об окончании работы по делу "омбудсмена полиции"

Столичное подразделение Следственного комитета объявило об окончании работы по уголовному делу Владимира Воронцова, больше известного как "омбудсмен полиции".

Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, Воронцов обвиняется по четырем уголовным статьям: "вымогательство, совершенное в крупном размере"; "незаконное распространение порнографических материалов, группой лиц по предварительному сговору, с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей"; "клевета" и "оскорбление представителя власти".

Сейчас дело уже отправлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Следствие уверяет, что Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, обвиняемый в опубликовал их в одном из сообществ социальной сети. Аналогичные действия по отношению к другому сотруднику полиции Воронцов совершил в сентябре 2018 года, а потом и в феврале этого.

Воронцов также обвиняется в том, что он в своем сообществе опубликовывал оскорбления в отношении действующих сотрудников органов внутренних дел и материалы заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство одного из адвокатов Московской области.

При задержании у Воронцова были изъяты наличными три миллиона рублей. В СК объяснили, что "в целях принятия мер по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, гражданского иска и возможной конфискации имущества в рамках предварительного следствия наложен арест на банковские счета Воронцова". Всего у обвиняемого было арестовано больше 19 миллионов рублей.